Qətərdəki dünya çempionatında Argentina Fransa millisi ilə qarşılaşmada 2:0 hesabı ilə öndədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci qolun müəllifi 36-cI dəqiqədə Anxel Di Mariya olub.

19:23

Qətərdəki dünya çempionatında Argentina və Fransa yığmaları arasında keçirilən final oyununda hesab açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirən Lionel Messi Cənubi Amerika təmsilçisini önə keçirib.

