Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının veteranı Balabəy Balabəyov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər veirr ki, bu barədə Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarının Veteranları İttifaqından məlumat verilib:

"Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının veteranı Balabəy Balabəyovun vəfatından kədərlənir, mərhumun ailəsinə, doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə məlumatda qeyd olunub.

