Sülhməramlılardan birinin ailə üzvləri Xankəndidən Laçın istiqamətinə hərəkət ediblər - VİDEO

Bu dəqiqələrdə rus sülhməramlılarından birinin ailə üzvləri avtomobillə Xankəndidən Laçın istiqamətinə hərəkət ediblər.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar sülhməramlıların keçməsi üçün hər cür şərait yaradıblar.

Bu, bir daha göstərir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Etirazçılar bəyan edirlər ki, bütün mülki ermənilərin, o cümlədən dinc ermənilərin - qocaların, qadınların və uşaqların keçidi üçün bərabər şərait yarada bilərlər. Təəssüflər olsun ki, Ruben Vardanyan onları buraxmır, bura gəlməsinə mane olur və bilərəkdən saxta məlumatlar yayır ki, guya Azərbaycan tərəfi dinc əhaliyə qarşı humanitar böhran yaradır.

Xatırladaq ki, dekabrın 4-dən etibarən azərbaycanlı eko fəallar, ictimaiyyət nümayəndələri sülhməramlıların postu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyada etiraz edənlərin əsas tələbləri Rusiya sülhməramlılarının komandan Andrey Volkovun gəlməsi, azərbaycanlı mütəxəssislərin montorinq aparılması üçün lazımi şərait yaradılması, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terrora son qoyulması, Ermənistanla sərhəddə Laçın istiqamətində ayrıca sərhəd və gömrük nəzarəti postlarının yaradılması, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz silah daşınmasının qarşısının alınmasıdır.

