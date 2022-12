"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin (AzTV) "Həftə" proqramının müəllifi və aparıcısı Rövşən Məmmədov verilişin son buraxılışında Qarabağda yaşayan ermənilərə müraciət edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, R.Məmmədov onları Vardanyan kimilərin fitnələrinə və oyunlarına inanmamağa, reallığı görməyə çağırıb.

Rövşən Məmmədov bildirib ki, Qarabağda yaşayan erməniləri Azərbaycanın tərkibində daha yaxşı həyat gözləyir.

