"Messini futbolda mat etmək istərdim" deyən Ronaldoya belə cavab verdilər - "Şah və mat"

Dünya çempionatının finalında Argentinanın Fransa üzərindəki qələbəsindən sonra sosial mediada ən çox paylaşılan fotolardan biri də Lionel Messinin Kriştiano Ronaldo ilə reklam üçün çəkdirdiyi birgə foto olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Argentinanın dünya çempionu olmasından sonra həmin fotonun montaj olunmuş forması “Şah və mat” başlığı ilə paylaşılıb. Fotodan isə Ronaldo silinib.

Qeyd edək ki, Ronaldo dünya çempionatından əvvəl açıqlamasında belə demişdi:

“Diqqətimi dünya çempionatına ayırdım. Messini təkcə şahmatda deyil, həyatda da mat etmək istərdim. Bu gözəl olardı. Mən bunu şahmatda etmişəm, futbolda daha artığını etmək istərdim”.

