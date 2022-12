Deputatlar Fransanın məğlubiyyəti ilə bağlı nə yazdılar?

Xəbər verdiyimiz kimi, Qətərdə Fransa Argentinaya məğlub olaraq bu il dünya çempionu olmaq şansını əldən verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın məğlubiyyəti Azərbaycan cəmiyyətində də maraqla qarşılanıb.

Rəsmi Parisin Azərbaycana qarşı sərgilədiyi "siyasi" mövqeyi də buna təsir edib. Matç sonrası isə sosial şəbəkələrdə Argentinanın qalib olması, Fransanın məğlubiyyəti ilə bağlı maraqlı paylaşımlar edilib.

Deputatlardan bir neçəsinin paylaşımını təqdim edirik:

Razi Nurullayev "Argentina, təbrik edirəm. Sevindim, həm də çox. Zaman olsun ki, Azərbaycanın dünya çempionatında qələbəsinə sevinək", - deyə deputat paylaşım edib.

Millət vəkili Qənirə Paşayeva "Makronu pərt edən Argentinaya, Messiyə eşq olsun! Makronun ayağı dəyən yerdə ancaq uğursuzluq var. Fransa bacısı Ermənistanla birlikdə doyunca ağlasın. Hər zaman inşallah!",- deyə fikirlərini bildirib.

Makronun çempionatda üzgün halda fotosunu paylaşan deputat Musa Qasımlı isə bunları yazıb: "Üstünə özü böyüklükdə daş düşmüş, qıçları qırılmış xoruz kimi güclə banlaya-banlaya ölkəsinə qayıdan böyük bacının halı belədirsə, görün kiçik bacı nə gündədir!".

Qeyd edək ki, Fransa penalstilər seriyasında Argentinaya 2:4 hesabı ilə uduzaraq çempionatla vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.