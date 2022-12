Ermənistanda Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) iclası keçirilir.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istiandən xəbər verir ki, iclasa baş nazir Nikol Paşinyan sədrlik edir.

Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında regiondakı hərbi-siyasi məsələlərin müzakirə olunduğu bildirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.