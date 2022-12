"Kapital Bank"ın əməkdaşı İnnovasiya üzrə mükafat aldı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi 13 dekabr 2022-ci il tarixində Azərbaycanda 2-ci dəfə İllik İnnovasiya Sammiti keçirildi. “Bakı dünyaya səslənir!” şüarı ilə keçirilən tədbir PAŞA Holding-in təşkilatçılığı, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutdu. "Kapital Bank" isə sammitin baş sponsoru idi.

Sammit çərçivəsində İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə olaraq İnnovasiya sahəsində çalışan dövlət və özəl sektor nümayəndələrinə "IDDA Awards" mükafatı təqdim edildi. "Kapital Bank"ın İnnovasiya Proqramının rəhbəri Taryel Ağazadə də bu mükafat çərçivəsində “Ölkənin İnnovasiya sahəsinin ən dəyərli insanı” mükafatına layiq görüldü. "Kapital Bank" ölkə bankları arasında mükafat alan yeganə maliyyə qurumu idi.

Qeyd edək ki, sammitin məqsədi texnologiya sahəsində aparıcı şəxsləri və şirkətləri, eləcə də innovasiya yönümlü startapları Bakıda bir araya gətirmək, onlar üçün peşəkar müzakirələr, fikir və təcrübə mübadiləsi imkanı yaratmaq və bununla da regionda innovasiya ekosisteminin formalaşmasına dəstək göstərmək idi.

