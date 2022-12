Pakistan Hindistanı nüvə bombası ilə təhdid etdi - "Anbarda saxlamaq üçün hazırlamamışıq"

Pakistanın yoxsulluqla mübarizə və sosial təminat naziri Shazia Marri Hindistanı nüvə silahı ilə təhdid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Hindistan müharibəyə başlasa, Pakistan nüvə silahından istifadə edə bilər. Nazir bildirib ki, Pakistan nüvə silahını silah anbarında saxlamaq üçün əldə etməyib. “Hindistan Pakistanın nüvə silahına sahib olduğunu unutmamalıdır. Lazım gələrsə bunu istifadə etməkdən çəkinmərik” - Marri deyib.

Qeyd edək ki, Pakistanın keçmiş hökumət rəhbəriBilaval Butti Zerdari Hindistanın hökumət rəhbəri Narendra Modini “qəssaba” bənzədib. Hindistan tərəfi bu bənzətməyə sərt cavab verib. Ardınca hər iki tərəfin rəsmiləri bir-birilərini təhdid edən açıqlamalar verib.

