Tailand körfəzində Tailand donanmasına məxsus hərbi gəmi batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tailand donanması məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə zamanı gəmidə 106 hərbçi olub. 75 əsgər xilas edilib. 31 dənizçi isə itkin düşüb. Bildirilir ki, güclü külək gəmidə nasazlıqlara səbəb olub. Nəticədə gəmi batıb. Axtarış işləri davam edir.

