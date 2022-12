Türkiyənin məşhur müğənnisi Gökhan Özen infarkt keçirib.

Metbuat.az Sabah-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müğənni özü paylaşım edib.

7 ildir ki, Los-Ancelesdə yaşayan 42 yaşlı Özen bir müddət xəstəxanada qaldığını açıqlayıb. O, bundan sonra sıx-sıx müalicələr alacağını qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.