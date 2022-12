Futbolun yeni dahisi 44 yaşlı Skaloni - 36 illik həsrəti, 4 ildə bitirdi

Argentina millisinə bir sıra nüfuzlu məşqçilər rəhbərli etsə də, cənubi amerikalılar 36 il idi ki, dünya kubokuna həsrət idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Argentinanın dünya çempionatının ilk oyununda Səudiyyə Ərəbistanına məğlub olmasından sonra bir sıra mütəxəssislər baş məşqçi Lionel Skalonini heyət seçiminə görə tənqid etdi. Bildirildi ki, Skaloninin qurduğu heyət və taktika özünü doğrultmayacaq. Lakin Argentina millisinə 4 il əvvəl gələn Skaloni dünya çempionatına qədər milliyə 2 kubok qazandırmışdı. 44 yaşlı Lionel Skaloninin oynadığı klublar, işlədiyi klub və millilər, qazandığı titullar belədir:

Lionel Skaloninin oynadığı klublar:

“Newells”, “Estudiantes” ( hər ikisi Argentina),“Coruna”, “Rasinq”, “Malyorka” ( Hər üçü İspaniya), “Latsio”, “Atalanta” ( Hər ikisi İtaliya), “Vesthem” (İngiltərə)

Məşqçilik fəaliyyəti:

2016 : “Sevilya” – Köməkçi məşqçi,

2017: Argentina – Köməkçi məşqçi

2018: “Argentina U20” – Baş məşqçi

2018: Argentina” – Baş məşqçi

Qazandığı titullar:

2021: Amerika Kuboku

2022: Finallissima

2022: Dünya kuboku

