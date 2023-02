Türk xalq musiqisinin məşhur ifaçısı Burhan Çaçan yanvarın 13-də 62 yaşında İstanbuldakı evində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin NTV telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, B.Çaçan "Səfa gəldin", "Mən yarıma nələr alayım?", "İpək yaylıq", "Ayaz gecələr", "Yağ yağmur" kimi məşhur mahnıları ifa edib.

