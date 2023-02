Bakıda daha 10 marşrut xətti müsabiqəyə çıxarıldı

Bakı Nəqliyyat Agentliyi daha 10 müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı müsabiqə elan edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Agentlikdən bildirilib.

Məlumata görə, müsabiqəyə çıxarılan 33, 50, 57, 77, 93, 104, 139, 149, 206 və 214 nömrəli müntəzəm marşrut xətləridir.

Müsabiqə Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi qaydasına” uyğun keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.