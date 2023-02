Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi, “İrəli” İctimai Birliyi və “NEN Group” MMC-nin tərəfdaşlığı ilə “i-Learning Summer School” innovativ öyrənmə proqramına start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihə çərçivəsində komanda işi, zamanın idarə edilməsi, natiqlik, müsahibəyə hazırlıq və karyera planlaması üzrə ümumilikdə 5 istiqamətdə təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təlim proqramı müddətində əldə olunmuş nəticələr gənclərin fərdi karyera inkişaf planının hazırlanması və təkmilləşdirilməsinə təkan verəcək.

Layihənin keçirilməsində əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin gələcək fəaliyyətində və karyerasında atacağı ilk addımlara təkan vermək, habelə nəzəriyyə və praktikanın vəhdət şəkilində olmaqla, qeyri-formal təhsil metodlarından istifadə etməklə bilik və bacarıqların interaktiv formatda tələbələrə aşılanmasından ibarətdir.

“i-Learning Summer School” innovativ öyrənmə proqramı layihəsinin rəhbəri Nəbi İskəndərovdur. Layihə Azərbaycan Gənclər Fondunun elan etdiyi “İdeyanı Reallaşdır 2022” Gənclərin Fərdi Layihələr Qrant Müsabiqəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

Layihədə iştirak etmək istəyən 18-25 yaş aralığında, təşəbbüskar, özünü inkişafa meyilli, məsuliyyətli gənclər aşağıdakı link vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər: https://bit.ly/3GDGkfE

