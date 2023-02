Tanınmış aktrisa Bakıda ona təcavüz edildiyini iddia etdi - VİDEO

Pakistanlı aktrisa Mehrin Şah film çəkilişi ilə bağlı gəldiyi Bakıda təcavüzə məruz qaldığını iddia edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi instaqramda məlumat paylaşıb.

O, hindistanlı prodüser Rac Qupta və rejissor Seyid Ehsan Əli Zaidi tərəfindən cinsi təcavüzə məruz qaldığını bildirib.

Mehrin prodüser və rejissorun otelə seks işçiləri dəvət etdiyini də qeyd edib. M. Şah onların əxlaqsız tələblərini yerinə yetirmək istəmədikdə isə ona təcavüz olunduğunu söyləyib.

Sənətçi digər aktrisaları xəbərdar etmək üçün baş verənləri ictimailəşdirmək qərarına gəldiyini bildirib.

