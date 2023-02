Azərbaycanlı cüdoçu Rüfət Süleymanov vəfat edib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, idmançı bu gün vəfat edib.

Qeyd edək ki, o, 2 saylı Respublika İxtisaslaşmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbində məşqçi-müəllim kimi çalışırdı.

