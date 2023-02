Azərbaycanda koronavirsun yeni ştamı olan "Omicron XBB.1.5"ə yoluxma faktı qeydə alınmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Yoluxucu Xəstəliklər və İnfeksion Nəzarətin Təşkili Şöbəsinin əməkdaşı Turan İbrahimova "Real TV"də bildirib.

TƏBİB rəsmisi əlavə edib ki, sözügedən virus "Omikron"un subvariantı olduğuna görə, ona yoluxan şəxs xəstəliyi elə "Omikron" kimi keçirir:

"Müxtəlif ştamlar olsa belə, bizlərə yad virus deyil. Bu ştamın "Omikron"dan elə də fərqi yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.