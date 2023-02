Şimali Afrikanın Amaziq-Bərbərlər adlandırılan xalqı dünən 2973-cü ilə qədəm qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən böyük xalqlardan olan Amaziq-Bərbərlər 12 Yanvarı Yeni il günü qəbul ediblər. Onlar bu günü Bərbərin kralı Şişnakın Misir fironu II Ramzes üzərində qələbə qazandığı gün hesab edirlər.

Xüsusi geyimləri və adət ənənələri olan bu xalq yeni ilə də öz ənənələri ilə daxil olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.