Xəbər verdiyimiz kimi, mərhum müğənni Elvis Preslinin yeganə övladı olan Liza Mari Presli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti Emin Ağalarov bununla bağlı paylaşım edib: "Elvis Preslinin yeganə övladının - Liza Marinin ölümünü indi eşitmək kədərlidir. Anası Prissilla və ailəsinə başsağlığı verirəm. Çox pis xəbər oldu", - deyə Ağalarov paylaşımında qeyd edib.

