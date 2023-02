3 arvadı, 60 uşağı olan ərin növbəti istəyi təəccübləndirdi - "Narazıyam" / FOTO

Pakistanın Kvetta şəhərində yaşayan 50 yaşlı Sardar Jan Mohammad Xanın 60-cı uşağı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, peşəsi həkim olan pakistanlının 3 həyat yoldaşı var. Lakin 50 yaşlı kişi bununla kifayətlənmək niyyətində deyil. O, ətrafındakı şəxslərə evlənmək üçün yeni qadın tapmalarını istəyib. Pakistanlının 4-cü qadınla evlənmək istəyi təəccüblə qarşılanıb. O, ölkədəki həmdə qiymət artımından narazılıq edib.

Qeyd edək ki, Paksitanda 67 yaşlı Musa Hasayhya adlı şəxsin 12 arvadı, 102 uşağı var.

