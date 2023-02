Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin KİV və media ilə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyevə polis polkovnik-leytenantı xüsusi rütbəsi verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Qeyd edək ki, Elşad Hacıyev 2020-ci ildən DİN-in Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi kimi çalışır.

