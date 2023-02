Rusiya həbsdə olan amerikalı keçmiş hərbçini azad etdi

2022-ci ilin aprelində Polşadan Rusiyanın Kalininqrad şəhərinə keçərkən həbs edilən ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçmiş əsgəri Teylor Dadli sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş daimi nümayəndəsi Bill Riçardson açıqlama verib. O bildirib ki, keçmiş hərbçi azad edilib və o artıq ailəsi ilə bir yerdədir.

Qeyd edək ki, ABŞ hökuməti keçmiş hərbçinin həbsi barədə rəsmi açıqlama verməmişdi. Rusiya ilə danışıqlar ABŞ-ın hazırda hökumətdə təmsil olunmayan nümayəndələri aparıb. Keçmiş hərbçinin sərhədi niyə keçdiyi məlum deyil.

