Avropa İtifaqına üzv dövlətlər İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasını (SEPAH) terrorçu təşkilatlar siyahısına daxil edilməsi məsələsini nəzərdən keçirir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Almaniya hökuməti bir müddət əvvəl bu təkliflə çıxış edib.

Bundan başqa, Avropa İttifaqı İrana qarşı yeni sanksiyalar paketini də müzakirə edir.

Xatırladaq ki, ABŞ qvardiyanın artıq terrorçu təşkilatlar siyahısına daxil edib, Böyük Brtaniyada isə bu məsələ müzakirə mərhələsindədir.

