Kriminal aləmdə Hacı Beyləqanski kimi tanınan Hacıbaba Talıbxanov Rusiyanın ciddi rejimli və qapalı həbsxanalarından olan “Vladimirski Central”a köçürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beyləqanski buna qədər Moskva vilayətindəki həbsxanaların birində cəza çəkirdi.

Beyləqanski "qanuni oğru"dur və Dubayda Rövşən Lənkəranski tərəfindən taclandırılıb.

