Rusiya Silahlı Qüvvələri yanvarın 12-də axşam saatlarında Ukraynanın Soledar şəhərini nəzarətə götürüb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Soledara nəzarət Ukrayna qoşunlarının Baxmut şəhəri istiqamətində təchizatını kəsməyə imkan verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.