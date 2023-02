Bakı-İrəvan münasibətlərinin normalaşması üçün sülh sazişinin imzalanması şərtdir - Rasim Musəbəyov

“Sülhü möhkəmləndirəcək, sərhədlərin delimitasiyasına başlayacaq və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına kömək edəcək sazişlər üzərində iş 2023-cü ilə təxirə salınıb. Prezident İlham Əliyevin bu yaxınlarda Azərbaycan telekanallarına müsahibəsində xəbərdarlıq etdiyi kimi, əgər Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv davranış xəttini davam etdirsə və sazişin imzalanmasını pozarsa, o zaman Bakı öz milli maraqlarını birtərəfli qaydada təmin etmək məcburiyyətində qalacaq ki, buna da çətin ki, ermənilər və onların ənənəvi himayədarları razı olsun”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Rasim Musəbəyov bildirib. O deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün başlanğıc nöqtəsi kimi sülh sazişlərinin imzalanması vacibdir.

“Düşmənçiliyin dostluq və harmoniya ilə əvəz olunacağına inanmaq illüziya olsa da, 30 ildən artıq bir müddətdə yığılıb qalmış problemlərin aradan qalxacağına inanmaq da eyni şeydir. Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılmasında, dövlət, siyasi və iqtisadi qurumlar arasında əməkdaşlığın qurulmasında, əlaqələrimizin bərpasında və dövlətlərimiz arasında etimadın yaradılmasında müvafiq sazişlərin bağlanması vacibdir. Əgər İrəvan həqiqətən də Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyini və hüquqlarını təmin etmək istəyirsə, bunun ən etibarlı yolu tərk edilmiş kəndlərə yüz minlərlə qərbi azərbaycanlının ən azı bir hissəsinin geri qayıtmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir” –deyə R.Musabəyov qeyd edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

