Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrlə polis general-mayoru Sərdar Səfərov həmin idarənin rəisi təyin edilib.

