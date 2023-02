Zelenski Belarusa xəbərdarlıq etdi

“Belarus Rusiya tərəfindən müharibəyə cəlb olunarsa, bu, onun strateji səhvi olar”.

Metbuat.az “Ukrinform”a istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Polşanın TVP telekanalına müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, Minsk Ukraynaya hücum etməkdən, Rusiyanın istəyini yerinə yetirməkdən qaçmalıdır: “Rusiyanın məqsədi Belarusu savaşa cəlb etməkdir. Belarusların vəzifəsi ölkənin Rusiya tərəfində müharibəyə tam cəlb olunmasının qarşısını almaq olmalıdır. Ölkələrini xilas etmək belarusluların işidir. Belarusun gələcəkdə sivil dövlətlər xəritəsində tutacağı yer bundan asılı olacaq”.

V.Zelenskinin fikrincə, Belarusun müharibəyə qoşulması həm strateji, həm də tarixi səhv olar.

Qeyd edək ki, Belarus hələ savaşa fəal şəkildə qoşulmayıb. Buna baxmayaraq, Rusiyanın Belarus ərazisindən hücumlar üçün istifadə etdiyinə dair məlumatlar yayılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.