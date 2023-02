Müğənni Rəqsanənin qızı Aysun ərinin evdə qabları yuması ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az məlumatına görə, izləyiciləri onu bu paylaşımına görə qınayıb.

O isə həmin izləyicilərə sərt cavab verib.“Mənə deyirsiniz, anan sənə niyə qabyuyan maşın cehiz verməyib? Mənim qabyuyan maşınım var. Amma 2 boşqabdan ötrü maşını işə salmıram. Belimdə problemim var, ona görə yoldaşım mənə kömək edir. Sizin həyat yoldaşlarınız sizə kömək etmir deyə paxıllıq edirsiniz”,- deyə o bildirib.

