Vasif Talıbovun general yeznəsindən GÖZLƏNİLMƏZ AÇIQLAMA - "Səlahiyyətim yox idi"

“Mənim Naxçıvan Muxtar Respublikasında, onun hansısa bir qurumlarında baş verənlərlə hər hansı bir əlaqəm yoxdur. Guya, Naxçıvanı tərk etməyim barədə səslənən fikirlər isə absurddur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu gununsesi.info-ya açıqlamasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun yeznəsi, daxili işlər nazirinin və Gömrük Komitəsinin sədr müavini olmuş general Səbuhi Novruzov deyib.

Yaş həddi ilə bağlı hazırda təqaüdə çıxdığını deyən Səbuhi Novruzov evində olduğunu bildirib: “Mənim bu məsələlərin heç biri ilə əlaqəm yoxdur. Gömrükdə aşkar olmuş faktlara aidiyyatım yoxdur. Çünki, həmin quruma bir ildir təyin olunmuşdum. Heç bir səlahiyyətim yox idi”.

