Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı lentə alınan görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda “Apache” tipli helikopterin Rusiya istehsalı olan tanka atəş açdığı müşahidə edilib. Bu zaman isə yaxınlıqda əyləşən hərbçinin yerindən tərpənmyərək, hadisəni izləməsi təəccüb doğurub. Hərbçinin hansı ölkənin ordusunun sıralarında döşüydüyü barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, görüntülər bir müddət əvvəl lentə alınsa da, sosial media indi gündəm olub.

