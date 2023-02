Açıq filmlərin çəkildiyi evə basqın etdilər - Gözlənilməz mənzərə ilə üzləşdilər / FOTO

Tailandın turistik bölgələrindən olan Pattaya şəhərində polis açıq filmlərin çəkildiyi evə basqın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis basqın zamanı heyrətə gəlib. Evdə cinsi istəyi artıran həblər, müxtəlif vasitələr tapılıb. Həmçinin evdə eyni anda bir neçə platformadan canlı yayım etmək üçün qurulmuş sistem ələ keçirilib. Basqın zamanı film çəkilişi gedirmiş. Polis bir neçə nəfəri nəzarətə götürüb.

Məlum olub ki, pornoqrafik məzmunlu filmlər çəkən komanda çinlilər üçün işləyir.

Məlumata görə, evdə olanlar komandanın hamısı deyil. Filmlərdə iştirak edən digər qadın və kişilərin axtarışları davam edir. Komandanın əməkdaşlıq etdiyi çinlilərin də axtarışı aparılır.

