İlham Əliyev: "Ermənistanın yolun guya blokada şəraitində olması barədə iddiaları yalandır"

"Ermənistanın yolun guya blokada şəraitində olması barədə iddiaları yalandır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev almaniyalı həmkarı Frank-Valter Ştaynmayerlə telefon danışığı zamanı deyib.

Telefon danışığı əsnasında Azərbaycanın ərazisində olan Xankəndi-Laçın yolundakı vəziyyət müzakirə olunub.

Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistanın yolun guya blokada şəraitində olması barədə iddiaları yalandır, yolda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin xətti ilə və eləcə də digər humanitar yüklərin sərbəst hərəkəti təmin olunur.

