Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun müddətli hərbi qulluqçusu, əsgər Xankişiyev Mətin İsrəfil oğlu vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi bu barədə açıqlama verərək faktı təsdiqləyib.

Nazirlikdən bildirilib ki, əsgər "tənəffüs yollarının mədə möhtəviyyatı ilə tutulması nəticəsində mexaniki asfiksiya səbəbindən” dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, N saylı hərbi hissədə xidmək keçən Mətin Xankişiyevin nəşi dəfn olunması üçün doğulduğu Şirvan şəhərinə aparılır.

