TDT-nin Baş katibi Macarıstanın Baş naziri ilə görüşdü

Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban paytaxt Budapeştdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyevi qəbul edib.

Bildirilib ki, Baş nazir Orban Macarıstanın TDT çərçivəsində iqtisadi, kommersiya və investisiya əlaqələrinin inkişafı və daha da möhkəmləndirilməsi təşəbbüslərinə davamlı dəstəyini ifadə edib və Səmərqənd Zirvə toplantısında qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsi üçün Təşkilat çərçivəsində fəaliyyətlərdə aktiv iştirak etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

Baş katib Ömüraliyev və Baş nazir Orban TDT ölkələrini əhatə edən regionda və dünyada baş verən son hadisələri nəzərə almaqla nəqliyyat və enerji, kənd təsərrüfatı və təbii sərvətlərin idarə edilməsi kimi prioritet sahələrdə praktiki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

