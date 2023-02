Peskovdan ölkəni tərk edən ruslarla bağlı AÇIQLAMA

Kreml sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya Federasiyasını tərk edənlərlə bağlı mövzunu çətin, lakin aktual adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peskov bildirib ki, vətənlərini tərk edən ruslarla yox, Rusiyanın düşmənləri ilə döyüşmək lazımdır.

“Bu, çox mürəkkəb mövzudur, əlbəttə ki, bizim dövrümüz üçün aktualdır, amma burada, deyək ki, “Pandora” qutularını aça bilməzsiniz. Biz düşmənlərimizlə mübarizə aparmalıyıq, ölkəni tərk edənlər bizim vətəndaşlarımızdır və belə də qalmalıdırlar”, - deyə Peskov bildirib.

O əlavə edib ki, ölkəni tərk edən, lakin ona qarşı “düşmənçilik yolu tutan” Rusiya vətəndaşları üçün mübarizə aparmaq lazımdır: “Ölkəmizə qarşı əsl düşmənçilik yoluna düşməyənlər bizim vətəndaşlarımızdır, onların uğrunda mübarizə aparmalıyıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.