Meyxanaçı Balaəli oğluna dəbdəbəli doğum günü keçirib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, məclisə dəvət edilənlər arasında sənət yoldaşları ilə yanaşı qadın müğənnilər Damla və Türkan da olub.

Rəşad Dağlıya yaxınlığı ilə tanınan Balaəli oğlunun şad gününə hazırda həbsdə olan meyxana ustadının övladlarını da dəvət edib.

