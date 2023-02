Ukraynanın yeni planı var: Daha şiddətli döyüşlər baş verəcək

Dünən axşamdan başlayaraq Rusiya mediası rus ordusunun Ukraynanın Soledar ərazisinin bir hissəsini tutmağını az qalsın ki, Ukraynanın tamamını işğal etdib qalib gəlməsi kimi qələbə verməyə və bayram etməyə çalışırlar.

Ukrayna tərəfi Soledarda taktiki geri çəkilmə ilə bağlı rəsmi məlumat verməsə də, gözlənilən ondan ibarətdir ki, burada yeni plan üzərində iş gedir.

Yəni ABŞ, Fransa, Almaniya və Böyük Britaniyadan Ukraynaya veriləcək silah-sursat və hərbi texnika dəstəyi hələlik gəlib çatmayıb. O baxımdan da burada bir taktik strateji addımların atıldığını demək mümkündür.

Buradan isə belə qənaətə gələ bilərik ki, Rusiya-Ukrayna arasında yaxın vaxtlarda daha şiddətli döyüşlərin getməsi mümkün haldır.

Politoloq Samir Hümbətov / Metbut.az

