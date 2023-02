Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 31 illiyi münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin rəsmi tviter hesabında edilən paylaşımda deyilir:

“Ortaq qədim tarix və dərin mədəni irsə sahib olduğumuz, Şuşa Bəyannaməsi ilə qardaşlıq əlaqələrimizi bütün səviyyələrdə taclandırdığımız Can Azərbaycanla diplomatik əlaqələrimizin yenidən yaradılmasının 31-ci ildönümü mübarək olsun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.