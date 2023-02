“Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100 illiyi (1923–2023)” yubiley medalı təsis edilir

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100 illiyi (1923–2023)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə bağlı qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100 illiyi (1923–2023)” yubiley medalı ilə öz vəzifələrini nümunəvi yerinə yetirən, qüsursuz fəaliyyəti ilə fərqlənən hakimlər, məhkəmələrin aparatlarında qulluq keçən dövlət qulluqçuları, məhkəmə sisteminin inkişafına töhfə vermiş şəxslər, habelə beynəlxalq tərəfdaşlar təltif edilirlər.

Qeyd edək ki, yubiley medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycanın digər orden və medalları olduqda isə onlardan sonra taxılır.

