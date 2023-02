Corc Dik: “Qarabağ uğrunda döyüşdə azərbaycanlı qardaşlarımızla çiyin-çiyinə dayanmışdıq” - VİDEO

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik “Caliber” layihəsinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatik nümayəndəliyin binasında layihə analitikinin suallarını cavablandırıb.

Müsahibənin videoyazısı “Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanıb.

Videomaterialda İsrail – Azərbaycan münasibətlərinin əsas aspektlərinə toxunulub.

Diplomat iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı strateji olaraq səciyyələndirib və ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölkəsinin qardaş Azərbaycan xalqıyla ciyin-çiyinə mübarizə apardığını vurğulayıb.

Daha ətraflı “Caliber”in videomaterialında:

