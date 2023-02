Ağdamın “Qarabağ” klubunun yarımmüdafiəçisi Kadi Borgesin Rusiyanın “Krasnodar” klubuna keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu yeni komandası ilə 2026-cı il iyunun 30-dək müqavilə imzalayıb.

Braziliyalı yarımmüdafiəçi Ağdam klubunda olduğu kimi, 20 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

Xatırladaq ki, Kadi Borges 2021-ci ilin yayından “Qarabağ”ın şərəfini qoruyurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.