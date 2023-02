Xəstəxanda müalicə alan qazimiz vəfat edib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, Balakən rayonundan olan Vətən Müharibəsi qazisi Zamir Osmanov Bakıda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Oğlunun vəfat etdiyi xəbərini alan qazinin anası Çiriyeva Esma Musayevnanın da ürəyi buna dözməyib, o da dünyasını dəyişib.

Ana və qazi oğlu Balakən rayon İtitala kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb.

Allah rəhmət eləsin.

