Ailəli olan azərbaycanlı kişi Rusiyada bir qadınla nikaha girmək istəyib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda arvadı olan kişi Rusiyada bir qadınla evlənib.

Müəyyən edilib ki, o, qanuni yaşamaq hüququ verən icazələr almaq üçün Rusiya Federasiyasının vətəndaşı ilə qondarma nikah bağlayıb.

Ölkədə çoxarvadlılıq qadağan olunduğu üçün prokuror qeyri-qanuni birliyə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmənin qərarı ilə nikah qeydə alınmayıb.

