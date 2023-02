Gözlənilməz transfer həmləsi: Dünya ulduzu Türkiyə klubuna gəlir - FOTO

Türkiyənin "Adana Dəmirspor" klubu braziliyalı hücumçu Halkı transfer edir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı ulduz Adana təmsilçisinin təklifini qəbul edib. Bu transfer üçün klubun prezidenti Murat Sancakın bütün imkanları səfərbər etdiyi qeyd olunub.

İdman şərhçisi Sinan Engin "Halk "Adana Dəmirspor"da olduğunu, transfer bitdiyini ifadə edib. Bu açıqlamadan sonra "Adana Dəmirspor"dan da təkzib gəlməyib.

Qeyd edək ki, transfer qiymətinin 114 milyon avro olan Halk hazırda Braziliya Liqası komandalarından biri olan Atletiko Mineiroda çıxış edir. 2021-ci ildə "Atletiko Mineiro"ya keçən Hulk 114 oyunda 65 qol vurub və 17 məhsuldar ötürmə edib.

