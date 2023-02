Aparıcı Çinarə Əliyevanın evlilik təklifi alması təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə olay.az-a onun nişanlısı plastik cərrah Ruslan Rəsul məlumat verib.

O, yayılan xəbərlərin doğru olduğunu vurğulayıb. Bundan əlavə R. Rəsul instaqramda Çinarəylə bağlı post paylaşıb.

"Həyatıma xoş gəldin, gülüm. Sevmək – birinə həsr olunmaqdır. Birindən ötrü çiçəklənmək, birindən ötrü açılmaqdır, birinin ömrünə yaz kimi gəlməkdir”, - deyə, Ruslan qeyd edib.

