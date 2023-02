Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda ümumi sahəsi 600 m² (hər mərtəbəsi 300 m²) olan ikimərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsində sahəsi 30 m² olan bir otaqda lambirdən ibarət tavan 10 m² sahədə və 1 ədəd divan yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə. yüksək temperaturdan evin dam örtüyünün taxta atmaları 5 m² sahədə qarsalanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.