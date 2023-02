Müğənni Mina Hüseyn boşandıqdan sonra ilk dəfə bıçaq altına uzanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı palstik əməliyyatla qarnındakı piylərdən azad olub.

Xəstəxanadan foto paylaşan Mina səhhətinin yaxşı olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.