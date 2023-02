"Rusiya kimyəvi silahlarla vurulacaq" - VİDEO

Ukrayna Silahlı Qüvvələri kimyəvi silahdan istifadə etməklə Rusiya şəhərlərinə hücum edə bilər.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə tanınmış rusiyalı hərbi-siyasi ekspert İqor Korotçenko video paylaşıb.

Paylaşılan görüntülərdə Ukrayna ordusuna məxsus çoxsaylı dronların uçuşa hazırlandığı, onlara kimyəvi bombalarla təchiz edildiyi yer alıb.

Korotçenko paylaşımında sözügedən görüntülərə beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasına ehtiyac olduğunu bildirib.

Daha ətraflı aşağıdakı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.